TERMOLI. Covid-19: situazione al 26 luglio 2020. Leggo da fonti ufficiali che sono presenti focolai in tutta Italia.

Questo dimostra che il virus circola, caldo o no lui c'è.

La situazione in Molise sembra altalenante, periodi di zero contagi e focolai dovuti ai rientri di alcuni, da stati esteri.

Leggasi articoli del nostro direttore a riguardo che unitamente agli organi competenti ha sotto controllo il propagarsi o meno del Covid-19.

Ci sono meno ricoveri e le terapie intensive non sembrano affollate mente i 'domiciliari' per i positivi persiste.

Premessa fatta, vorrei sottoporre all attenzione dei lettori che puntualmente criticano.. E giustamente... Il rientro dagli stati esteri di parenti amici e/o turisti, che lo spettacolo abituale nella nostra cittadina non è certo un esempio.

Bisogna prima darlo poi magari chiedere di essere imitati.

Non sono un assidua frequentatrice del corso principale, borgo antico locali etc.

Specie ora, evito il più possibile.

Questa è una mia scelta ovviamente.

Le poche volte che sono uscita lo spettacolo è stato trovarmi in ammucchiate di gente, parliamo di giovani e non, senza mascherina, senza distanza, senza attenzioni.

Ricordiamo che il governo ha varato lo stato di emergenza sino a dicembre.

L'estate a quanto pare è un tana libera tutti.

Locali super affollati, chiamate in causa le forze dell'ordine!

Io credo invece che il titolare di ogni attività debba disciplinare i suoi clienti come avviene dai parrucchieri, dentisti, posti di lavoro dove lo smart-working ha preso piede con non pochi disagi.

Mi chiedo perché fare tanti sacrifici per alcuni mentre la massa si accalca, in taluni casi con strafottenza.

Molti girano con la mascherina allacciata al gomito, mi chiedo... La usano come cestino per andare dal fruttivendolo?

Allora amici ripartiamo disciplinati e difendiamo la vita perché se un giovane o meno viene contagiati il signor Covid-19 se lo porta a casa infettano genitori, nonni che magari possono rimetterci le penne.

Non posto foto per privacy poiché i volti sono in primo piano e lo trovo scorretto, credo altresì non sia necessario perché in giro c'eravamo tutti e tutti sappiamo.

Rosaria Verini