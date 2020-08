CASACALENDA. La tratta ferroviaria che consente lo spostamento dall’entroterra campobassano alla costa termolese, con fermate intermedie tra le due maggiori città molisane, è stata una delle notizie più discusse degli ultimi giorni: da un lato per il ritorno, in azione, del treno dopo anni di inattività della linea (quattro per l’esattezza) e dall’altro per i primi disagi che, la strada ferrata, ha manifestato.

Dopo l’enorme ritardo registrato durante una delle corse inaugurali, i disagi non finiscono qui: nelle ultime ore, infatti, sulla ss 87 c’è stato un vero e proprio delirio di auto, incolonnate sotto il sole per oltre un’ora, a causa del blocco del comando di riapertura automatico del passaggio a livello casello in territorio di Casacalenda.

«Il ripristino della linea ferroviaria Termoli Campobasso, ricomincia con disservizi purtroppo. Il comando di riapertura automatico del passaggio a livello casello a Casacalenda lungo la Ss. 87 per Campobasso rimane bloccato per circa 1 ora dopo il passaggio del treno», scrive un lettore di TermoliOnLine.