«Attenti ai cavalli tra Termoli e San Giacomo»

TERMOLI. «Buongiorno egregio direttore. Volevo segnalare che sul tratto stradale che collega Termoli con San Giacomo degli Schiavoni, spesso gli automobilisti come me si imbattono in carrozzini da corsa trainati da cavalli di razza.

Questo veicolazione stride con la circolazione locale fatta di autobus, auto e moto di cittadiniche dai comuni come San Giacomo e Guglionesi scendono per le faccende più disparate a Termoli.

Sabato mattina alle ore 4.30 scendendo a Termoli ho rischiato la vita in quanto ben 3 cavalli pascolavano senza controllo al lato strada con uno di questi che addiritturami tagliava di netto la corsia. Fortunatamente la ridotta velocità del mio mezzo ha fatto sì che non impattassi in pieno con uno di questi cavalli. ho provveduto successivamente ad avvisare il piantone dei Carabinieri dell'accaduto e del pericolo presente in quel tratto di strada.

Credo che sia necessario che vi sia più attenzione da parte degli organi di controllo, affinché ci sia più sicurezza su questi tratti stradali. Grazie per l'attenzione».

D. T.