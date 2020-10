Recapiti virtuali

TERMOLI. «Un cittadino non si preoccupa del buono o cattivo funzionamento del recapito della posta fino a quando si un sito trova scritto “consegnato il giorno X”, ma dopo 10 giorni non ancora gli viene recapitato nulla oppure come altre volte la posta viene lasciata da altre parti. Le Poste non accettano reclami e l’ufficio smistamento di Termoli non risponde al telefono. Cosa bisogna fare? Se qualcuno può aiutarmi me lo dica. Una missiva urgente di una banca risulta consegnata il 7 ottobre scorso, quando io non ho ricevuto nulla. Colpa del portalettere? Di chi? Visto che alcune volte è capitato che la mia posta è stata consegnata a vicini».

S. D. A,