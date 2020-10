Un sonno... di vetro

TERMOLI. «Buongiorno redazione di Termolionline e mi rivolgo anche allo stimato signor sindaco Francesco Roberti.

«Vorrei sottoporre ancora una volta un problema riguardante la raccolta del vetro... Ogni mercoledì non è accettabile che raccolgono il vetro alle ore 5.30 del mattino. Ieri mattina presto oltre a farci svegliare di soprassalto per il rumore assordante dato che la mia abitazione è al primo piano di un palazzo e i bidoni sono posti in un punto dove non è possibile spostarli. Dunque praticamente abbiamo i bidoni sotto la finestra delle camere. Mia figlia di due anni alle 5.30 presa dalla paura del rumore dl vetro ha pianto un’ora e mezza fino alle 7, quando ha ripreso sonno.

Dalle 5.30 alle 6.30 questo benedetto camioncino ha svuotato tutti i bidoni della zona provocando rumori assordanti. Mi spavento io che sono giovane. Pensi appunto un bambino o un malato di cuore, un anziano.

Per non parlare dell'estate che finestre e balconi restano aperti anche la notte! Credo che tutto ciò non sia ammissibile alle prime ore del mattino. Credo che la raccolta del vetro dovrebbe avvenire dalle ore 9 del mattino in poi, evitando le prime ore del mattino e le prime ore pomeridiane quando si riposa.

Invito dunque il signor sindaco anche dopo un articolo di Termolionline di circa 10 giorni fa in cui altri cittadini si lamentavano dello stesso problema, in tutti i quartieri della città, a segnalare il tutto alla Rieco Sud, modificando gli orari di raccolta del vetro! Ringrazio vivamente Termolionline per l'attenzione e colgo l'occasione di salutare il sindaco confidando in un suo intervento. Un cittadino».