Scuole chiuse e congedi mancanti

TERMOLI. «Egregio signor sindaco, sono una cittadina della nostra Termoli. Le scrivo in merito alla sua decisione sulla chiusura delle scuole. Comprendo benissimo che ci troviamo in un periodo difficile ma ciò che non condivido è non aver tenuto conto che nell'ultimo decreto non sono stati previsti congedi Covid per la didattica a distanza riguardante i figli che frequentano la scuola primaria. Di conseguenza, forse come tante altre famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (per di più anche fuori regione), mi trovo in difficoltà. La ringrazio per la sua attenzione. Distinti saluti».

A. S.