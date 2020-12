«Schweitzer perfettamente funzionante»

TERMOLI. Gentile Direttore, in relazione all'articolo del signor Pino D'Erminio, riguardante l'eventuale alienazione degli edifici scolastici di viale Trieste da parte del Comune di Termoli, vorrei precisare quanto segue.

«I due edifici della scuola Schweitzer di viale Trieste, tolti i piccoli spazi occupati dallo Juventus Club, sono tuttora perfettamente funzionanti ed utilizzati dalla scuola secondaria di I grado Schweitzer che è composta da 8 classi, ed è dotata, inoltre, di 3 laboratori, aula magna, palestra, biblioteca e ambienti per docenti e personale Ata.

Sarebbe il caso di non parlarne al passato, come l'ex Nautico, in quanto gli edifici sono pienamente in uso e sono stati oggetto, anche prima dell'inizio dell'anno scolastico, di lavori di ristrutturazione e miglioria. I toni ed i concetti espressi nell'articolo li fanno sembrare, invece, degli edifici abbandonati.

Vi pregherei di pubblicare una precisazione, in quanto l'impressione generata dall'articolo potrebbe danneggiare l'immagine della scuola e comprometterrne le future iscrizioni».

Professoressa Marina Crema