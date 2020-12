La quarantena di due 80enni

TERMOLI. "Porto a conoscenza alla vostra redazione di essere positivi dal 27.11.2020, siamo due ottantenni e abitiamo in contrada Porticone, fino a oggi non si è fatto vivo nessuno, se avessimo bisogno di qualcosa.

L'unica nota positiva è la Rieco che viene a ritirare l'indifferenziata, a tutt'oggi siamo ancora positivi, per fortuna che siamo asintomatici, sono tre settimane che siamo chiusi in casa. L'Asrem non ci chiama, abbiamo dovuto chiedere noi quando andare a fare un ulteriore tampone. Detto questo, detto tutto".