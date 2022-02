Via Tevere, segnalazione di “degrado infinito”

TERMOLI. Nuova segnalazioni sul degrado cittadino termolese. L’ultima, in ordine di tempo, proviene da via Tevere, nei pressi del civico numero 8 dove un residente lamenta un “degrado infinito in corrispondenza del capanno che risulta abbandonato nei rifiuti. Proprio di fronte al supermercato. Ma la situazione è pessima su tutta la strada”.