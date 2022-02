Il Paradiso delle Signore: una interpretazione psicologica del suo successo

Liberamente tratto dal romanzo del 1883 di Emile Zola, il Paradiso delle Signore è una fiction Rai molto ben riuscita.

Come ben sanno i suoi fan, il cuore del successo della serie è dato da un mondo ideale connotato dalla pervasività dell'amore in tutte le sue declinazioni. Come esempio principe prendiamo il caso del personaggio protagonista, Dr Vittorio Conti, pubblicitario ed imprenditore di successo, che coniuga le abilità nel suo lavoro con una grande considerazione umana nella gestione del suo personale.

In psicologia è quello che noi chiamiamo un “leader carismatico”, colui che riesce ad entusiasmare i collaboratori e li persuade, non li comanda, o se lo fa accompagna gli ordini con grande rispetto e benevolenza.

Alla base di questa tipologia di leadership c'è l'empatia. Oltre al nostro protagonista, gran parte dei personaggi possiede ampie capacità empatiche, ossia la facoltà di cambiare la propria prospettiva ed assumere quella dell'interlocutore e di immaginarne i suoi pensieri ed i suoi stati emotivi.

Gli attori hanno così dato vita a personaggi vividi, credibili, realistici con personalità ben delineate come in una commedia teatrale. Per inciso i loro sono volti che “bucano lo schermo”, come si dice in gergo televisivo-cinematografico, frutto di un ottimo e accurato casting. Sono essi stessi il personaggio, al punto che incontrati per strada li chiameremmo Salvatore! Signora Agnese! Etc etc.

Il risultato è una ricostruzione degli anni '50 e '60 dai colori pastello forse edulcorata, ma confortevole, laddove predomina il rito, l'etichetta, la civiltà, l'educazione, la formalità e dove il conflitto rimane arginato e mai realmente pericoloso.

Un mondo virtuale rassicurante in cui rifugiarsi per 30 o 40 minuti al giorno, lontani dalle scortesie e dalle incomprensioni a cui siamo abituati al giorno d'oggi, o a cui forse non desideriamo abituarci.

Ricostruzione però non priva di dolori. Si ricordano molte vicende tragiche della storia d'Italia ma si rievocano anche fatti di cronaca sportiva o le prime flebili prese di coscienza delle donne in fatto di parità di genere. Si parla tangenzialmente anche della criminalità o del moralismo e del giudizio negativo pendente sul capo delle ragazze madri o dei matrimoni finiti in rovina.

Ma come per “tutte le più belle cose” come cantava De André, ma contrariamente al seguito dei suoi versi, nel “Paradiso” tutto torna sempre al proprio posto, inevitabilmente torna la pace e il sereno.

Cosa fa letteralmente impazzire i fan? È una commedia con un clima di fiducia di sottofondo con tanti sorrisi e tanto amore, comprensione e apertura mentale. Tipicamente femminile, sembra essere il mondo ideale delle donne in cui anche gli uomini sono dotati di grande empatia.

Ampia importanza nella realizzazione del “Paradiso” è data alla ricostruzione minuziosa degli abiti e degli accessori tipici dell'epoca su cui si è fatto lo zoom.

Meravigliosamente ricostruiti, abiti e accessori sono stati realizzati con cura e dovizia di particolari, ma anche gli ambienti degli interni fanno sciogliere in tenerezza nel vedere oggetti mai visti prima o

solo avvistati nelle case dei nonni.

I “temi” musicali della colonna sonora, eseguiti dall'Orchestra della RAI, non sono mai banali e brillano di luce propria. Un applauso globale meritatissimo.

Dottoressa Aurora Cinelli, Psicologa.