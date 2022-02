«Ho partorito a Termoli, casa mia: grazie a tutto il Punto nascita»

TERMOLI. Dubbi, perplessità e incognite legate alla sorte dell’ospedale San Timoteo, ma il presente è fatto anche di chi riceve prestazioni professionali adeguate e umanità in corsia.

È quanto ad esempio sottolinea la famiglia Palmieri, che tiene a ringraziare il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Punto nascita di Termoli.

«Sabato 19 febbraio sono diventa mamma del mio primogenito Christian, ho deciso di scrivere queste poche righe per testimoniare la mia bellissima esperienza in un periodo in cui l’opinione pubblica tende sempre a screditate questo meraviglioso reparto – scrive la neo mamma Elisa Desiderio - ho avuto un travaglio e un parto a dir poco spettacolare e questo lo devo alla mia meravigliosa ostetrica Stefania, che è stata eccezionale in quelle ore dove il tempo sembrava non scorrere mai; ha avuto l’empatia, la pazienza, l’amore che ti dà una professione quando la si fa con il cuore...

Mi ha sostenuta e supportata, e soprattutto sopportata (poverina), nel momento in cui sono passata dall’essere ragazza a diventare madre e grazie a lei che non ha lasciato la mia mano, mai, ed è stata una guida meravigliosa anche l’infermiera Letizia, con la sua dolcezza mi ha aiutata tantissimo! Poi volevo ci tenevo tantissimo a ringraziare il mio angelo custode, perché lei è una persona speciale ma non per dire lo è sempre stata, da quando l’ho incontrata la prima volta, lei è la dottoressa Elvira Fiadino, perché è stata una mamma per me, è molto più di una semplice dottoressa, ti trasmette serenità e amore ed è materna! E anche il dottor Thannus perché mi ha aiutato a dare alla luce il mio principino.

Un ultimo ringraziamento ma non perché meno importante va a tutte le ostetriche, le infermiere, le signore del Nido, perché sono stata meravigliose tutte, con me e con il mio bimbo! Se conservo un ricordo meraviglioso del mio parto è grazie a tutti voi che mi avete coccolata e mi avete trattata come una principessa.

Sono assolutamente fiera di aver partorito come dicevo sempre “a casa mia” a Termoli.

Ringraziamo immensamente tutto il reparto».