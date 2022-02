Ciao Nonno Giovanni!

TERMOLI. A 77 anni se ne è andato nelle ultime ore l’amico Giovanni Di Palma.

Per chi scrive e non solo era persona conosciuta da decenni.

Negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate, ma come ha ritenuto di sottolineare la sua famiglia, è andato via improvvisamente, poco dopo il suo ricovero all’ospedale Cardarelli.

Simpaticissimo, Giovanni era detto anche “L'uomo delle angurie”, ha lasciato questa vita terrena.

Il pensiero va alla signora Matilde, la moglie, e ai figli: Lorenzo, Maria, Giuseppina, Vittoria, Bassantonio e Tiziana, ma più di tutti sono i numerosi nipoti che per nonno Giovanni nutrivano una venerazione in assoluto.

Loro in questo tristissimo momento gli hanno voluto dedicare per bocca del primo nipote che porta il suo nome un messaggio di accorato affetto: «Ciao nonno, ovunque sarai sono sicuro che mi leggerai. Ci hai lasciato in silenzio in questo mondo caotico che non sempre è stato clemente con te ma ora stai tranquillo, riposa in pace e proteggici, io porterò avanti il tuo nome con orgoglio e soddisfazione per l'amore che hai lasciato. Grazie e buon viaggio».

Pensiero condiviso dagli altri nipoti Valentina, Serena, Francesco, Michela, Giovanni, Cristina, Nicol Carmen, Matilde, Maria, Emilio e Anton, che lo hanno ricordato così: "Tu sarai sempre accanto a noi... nel nostro cuore con le tue parole, i tuoi racconti, i tuoi sorrisi, non lanceremo che la morte e il dolore ci rubino i ricordi gioiosi. Terremo stretta a noi quella felicità che abbiamo conosciuto e condiviso".

Noi lo abbiamo conosciuto da tempo fin da quando aveva la sua casetta, sul lungomare Cristoforo Colombo proprio sotto il punto più alto del vecchio ponte che oggi non c'è più di foce dell'Angelo, e lo ricordiamo d'estate proprio davanti a quella sua casa, con il bancone a vendere i cocomeri ai turisti con la sua canotta bianca e il sigaro toscano spento in bocca, Giovanni la simpatia fatta persona.

Ricordiamo anche quel triste giorno di oltre vent’anni fa quando non voleva lasciare la sua casa sul lungomare Nord.

Da oltre 35 anni viveva sereno in via dei Castagni, sempre con il suo mezzo toscano tra le labbra, spento, circondato dall'affetto dei suoi familiari e di tanti amici tra cui ci onoriamo di essere tra questi.

Le esequie che si terranno presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli, ma a data da destinarsi.

Alla famiglia Di Palma le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione e in particolare modo dal direttore Emanuele Bracone e Michele Trombetta.