Un anno dalla morte di Luigi Pardo Terzano: il ricordo

SAN MARTINO IN PENSILIS-MONTELONGO. È trascorso un anno dalla morte dell’ex consigliere e assessore regionale Luigi Pardo Terzano. Era stato eletto 3 volte in Consiglio regionale. In questo anniversario, per lui il ricordo dei familiari di Montelongo: «È passato un anno dalla tua prematura scomparsa, il dolore e la tristezza sono uguali al primo giorno senza di te.

I tuoi familiari. Eri il nostro riferimento per ogni problema, sempre disponibile con tutti, sempre presente in ogni occasione, sempre pronto a dare consigli. Adesso c'è solo un vuoto incolmabile».