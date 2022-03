Volontari a Portocannone

PORTOCANNONE. È partito proprio in questi istanti coi volontari del RAGGRUPPAMENTO UNITÀ DI RICERCA E RECUPERO TRA CARABINIERI IN CONGEDO U.L. PORTOCANNONE, il primo carico di beni di prima necessità con destinazione il centro logistico della Misericordia di Termoli. Il carico comprende tutto il materiale raccolto in questi giorni grazie alla grande solidarietà del popolo di Portocannone. Un tir partirà verso l'Ucraina per consegnare il carico di solidarietà proveniente da diversi centri del basso Molise, il nostro compreso.

«Ricordiamo che continuano a ricevere merce per chiunque voglia fare una donazione, esclusivamente di generi alimentari non deperibili, medicinali e materiale per medicazioni, e giocattoli per bambini. Può portarli presso la nostra sede in Piazza I° Maggio a Portocannone dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19

Un piccolo gesto da parte di ogni uno di noi rappresenta una grande aiuto per chi ne ha estremo bisogno in questo momento».

