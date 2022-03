“San Pietro e Paolo: ben venga l’area giochi per bimbi, ma agli anziani chi ci pensa?”

TERMOLI. In seguito all’inaugurazione dell’area giochi sita in zona San Pietro e Paolo, i residenti plaudono all’iniziativa ma chiedono anche un’attenzione per gli anziani.

“Buongiorno ci sono anche tantissime persone anziane e avrebbero voluto un mercatino del pesce e della verdura. Grazie”