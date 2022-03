«La nostra devozione»

TERMOLI. Ultimo pomeriggio per visitare gli altari di San Giuseppe, tra i tanti allestiti, c’è quello di “Pizza Fantasy”, come spiegano Lea Smargiassi e Giuseppe Del Grosso.

«Questo è il secondo anno che noi allestiamo l'altare dedicato a San Giuseppe nella nostra pizzeria, l'idea è nata perché non potendo andare a visitare gli altari lo scorso anno (visto che eravamo in piena pandemia) ho pensato di crearne uno in un angolo del locale, la cosa mi ha fatto molto piacere, tanto che l’ho allestito anche quest’anno da buona termolese; credo che questa bella tradizione che tanto mi piace continuerò a seguirla! Grazie a tutte le persone che hanno collaborato, ringrazio i visitatori e ringrazio Termolionline che ha pubblicato le foto».

