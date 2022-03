Medaglietta rinvenuta sul Lungomare dalla Polizia Municipale, chi l’ha persa?

TERMOLI. Questa medaglietta in oro sicuramente dell'importanza affettiva enorme è stata smarrita questa mattina sul lungomare Cristoforo Colombo all'altezza del lido balneare Sirena Beach: a ritrovarla sono stati due agenti della polizia municipale che erano in servizio di pattugliamento in quell'area. Ora chi riconosca la medaglietta e volesse recuperarla, può andare al comando della Polizia Municipale che si trova a Termoli in via De Gasperi nei pressi dell'istituto tecnico per Geometri Boccardi.

Galleria fotografica