Ma possiamo vivere così?

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo da Giulio, questa segnalazione: Camminando su via Torino e via Firenze non sapevo dove mettere i piedi tra erba, alberi, feci di animali, pezzi di marmo a modo Venezia con l'acqua alta. Mi chiedo... ma possiamo vivere così?

Possibile che nessuno si lamenti delle pessime condizioni dei marciapiedi? Non oso immaginare le difficoltà per un disabile. Tutti che fanno i Signori con i propri cagnolini e cagnoloni, ma solo qualcuno raccoglie. Spero vogliate venire a farvi un giro e portare in evidenza questo stato di abbandono di queste strade che fanno parte del quartiere più grande di Termoli. Vi giro alcune foto. Grazie».

Galleria fotografica