Muore bracciante agricolo polacco, l'appello della moglie

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un appello, accorato, quello che giunge da San Martino in Pensilis.

«Cari amici, mi rivolgo a voi per chiedere un aiuto: è morto mio marito, Gregorz Pietrzyk, di nazionalità polacca, che da anni lavorava sul territorio di Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, come bracciante agricolo. Ho bisogno di aiuto per il suo funerale, mi servono mille euro, senza i quali non posso procedere alla sepoltura. Chiunque avesse la possibilità di donare anche un piccolo contributo, è pregato di contattare l'agenzia funebre "A.R.C." di San Martino in Pensilis. Grazie di cuore!»

Malgorzata Pietrzyk