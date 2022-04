Passerella della discordia a Rio Vivo

TERMOLI. Passerella della discordia a Rio Vivo, come ci ha rappresentato una residente, S. P.:

«Ecco volevo dire, oggi uscendo dal mio cancello sul mare a Rio Vivo, mi sono trovata davanti una struttura in legno composta da una passerella con la staccionata laterali, mi sono sentita una pecora rinchiusa nell' ovile, ci hanno recintati fuori dalla spiaggia e senza un passaggio così hanno ridotto Rio Vivo, io mi chiedo e faccio la stessa domanda a chi ha ideato questo progetto, questa gente del quartiere come può andare al mare con i bambini piccoli, una persona anziana un disabile come devono fare? hanno distrutto tutta la spiaggia di Rio Vivo, perciò prego chi di dovere di spiegarci come dobbiamo fare per accedere al mare?»