Diabetologia San Timoteo: “Grazie alle infermiere e al dottor Puntillo”

TERMOLI. “In un periodo nel quale spesso la sanità molisana è oggetto di critiche e polemiche volevo lanciare un messaggio di segno opposto. Per un problema burocratico, oltre che medico, riguardo il rinnovo di un piano terapeutico volevo ringraziare le splendide infermiere, sempre gentili e disponibili, ed il dottor Puntillo del reparto di Diabetologia dell'ospedale "San Timoteo" di Termoli per essere riusciti a risolvere il mio quesito in tempi brevissimi e con efficacia. Per fortuna esistono medici ed infermieri come loro che mettono al primo posto il benessere dei pazienti. Giuseppe”