Schweitzer: «Siete meravigliosi»

TERMOLI. Da una famiglia termolese giunge un messaggio di elogio per l’istituto comprensivo Schweitzer, sia per docenti e personale della scuola prima che dell’infanzia, in via Stati Uniti, dirigente, insegnanti e collaboratori, nessuno escluso.

«Svolgono tutti i giorni un lavoro meraviglioso con umanità e impegno strepitoso. Da genitori avendo tutt'ora due figli che frequentano la scuola e una che l’ha frequentata anche dall’infanzia, diciamo che come scuola per noi è una delle migliori e conoscendo anche tutto il personale, sottolineiamo l’entusiasmo che profondono giorno dopo giorno e una gentilezza fuori dal comune.

Insegnanti molto preparati e pieni di iniziative, capaci di fronteggiare anche il periodo Covid, non hanno mai smesso di dare tutto ai nostri bambini, seguendoli con quell’attenzione e la dedizione con cui li accolsero dalla prima volta.

Un ringraziamento in particolare a due maestre, Antonella Manocchio e Patrizia Baldassarre. Due maestre meravigliose, quando le vediamo coi nostri bimbi, prima di vedere delle maestre vediamo delle madri; nei loro occhi vedo una luce piena d'amore e gioia, col cuore gonfio di tanta gioia ad attendere i piccoli quando arrivano a scuola e pronte a passare la giornata sempre assieme a loro.

Un altro ringraziamento va alla maestra Roberta Mucci, persona di grande umanità e pronta a mettersi in prima linea ad aiutare il prossimo quando ne ha bisogno e noi siamo testimoni di questo, avendone beneficiato.

L'ultimo ringraziamento va a tutto l'istituto, diciamo che siete tutti meravigliosi e vi ringraziamo per la pazienza che avete e quando vi incontriamo e incontrate i nostri bimbi, comunque siete sempre pieni di gioia. Grazie anche per quest’anno scolastico passato assieme e ci rivedremo a settembre, pronti per un’altra avventura».

A. P. e L. D. L.