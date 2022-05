"Al parchetto in viale d'Italia deiezioni canine e cani senza museruola"

TERMOLI. Buon pomeriggio sono una mamma che porta spesso la bambina a un parchetto che si è appena fa creato a Termoli tra "il parchetto che si trova di fronte il fotografo Battista". Ho notato più di una volta che in questo parchetto è stata fatta la recinzione per i cani ma continuo comunque a notare escrementi di cane al parchetto e padroni con i cani che portano tranquillamente vicino ai bambini e vicini giochi gli animali a fare i bisogni e a farli camminare correre e giocare anche senza guinzagli e senza museruole. Mi chiedevo a questo punto a cosa è servito fare una zona per gli animali visto che poi non viene rispettata comunque l'utilizzo. In attesa di vostra risposta una vostra lettrice