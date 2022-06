Portano via sacca da golf a Rio Vivo, l'appello

TERMOLI. Lascia incustodita su strada, per mera distrazione una sacca da golf, colma di ferri, in via Rio Vivo 200 e chiaramente qualcuno se l’è portata via.

Riceviamo e pubblichiamo un accorato appello da parte di un amico, Basso Baldassarre, che tiene a precisare il valore affettivo e simbolico della medesima sacca.

“Non m’importa tanto dei ferri, quanto della sacca, l’ho vinta a Miglianico, da campione sociale 2019, chiunque la rinvenisse o volesse restituirmela, può contattarmi al 335.206091”.