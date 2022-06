Parcheggi selvaggi e adesivi... appiccicosi

CAMPOBASSO. Vorrei segnalare un episodio accaduto la mattina del 26 maggio scorso a Campobasso intorno alle 8. Dovevo acquistare urgentemente un prodotto in farmacia e, non trovando parcheggio nelle vicinanze, ho sostato, con le quattro frecce accese, in doppia fila.

Comportamento certamente scorretto da parte mia. Sono infatti ben consapevole che lasciare l’auto in doppia fila non solo rappresenta una scorrettezza verso gli altri guidatori ma potrebbe rappresentare un problema per il flusso del traffico cittadino, oltre al fatto che è un vero e proprio illecito amministrativo punibile con multe e altre forme di sanzioni. Chiaramente (e non è una scusante per il mio comportamento) ho “parcheggiato” in un punto della strada ampio per non creare problemi al traffico e alla circolazione. Al massimo avrei creato un ritardo di un paio di minuti al possessore dell’auto al quale avrei impedito l’uscita dal parcheggio.

Quando però torno alla mia auto, scopro un “maxi adesivo” applicato sul mio parabrezza che impedisce in parte la visuale del guidatore e sul quale c’è scritto: “Usa l’auto responsabilmente – STOP AL PARCHEGGIO SELVAGGIO – Gruppo lumaca”.

All’instante ho subito pensato: questa è proprio una bella iniziativa!

Una campagna di sensibilizzazione che si sviluppa sull’idea che ogni gesto di civiltà contagia all’istante chi lo riceve, trasmettendogli il desiderio di essere a sua volta più rispettoso, più educato, più civile. Un “Contagio virale”, grazie a cui ciascuno, nel proprio piccolo, con un semplice gesto, può essere protagonista di una silenziosa rivoluzione civile.

Tutto bello? Proprio no! Quando mi accingo a staccare l’adesivo, mi accorgo che non viene via. Accidenti ed ora? Mi guardo intorno per individuare i soggetti che hanno compiuto questo gesto per segnalare loro che il tipo di adesivo utilizzato non va usato perché non si stacca. Quindi, dopo vari tentativi, mi rimetto in auto con la speranza che con calma sarei riuscito a staccare l’adesivo senza grossi problemi. Ed invece, come mostrato dalle foto, per me è stato impossibile rimuovere lo sticker. In vari modi ieri sera, tornato a casa, ho tentato di rimuovere la colla, ma dopo 30 minuti ancora nulla.

Nelle parti in cui sono riuscito a staccare l’adesivo è ancora tutto appiccicoso e l’adesivo è ancora sul mio parabrezza, non va via. E adesso sarò costretto a spendere soldi per chiedere l’intervento di un carrozziere. Per la frustrazione di ieri sera avrei voluto sporgere denuncia, ma non lo farò. Lascio ad ognuno il proprio giudizio su questa vicenda. Ma certamente educare alla civiltà con l’inciviltà è profondamente sbagliato! Anche perché a sanzionare questo genere di violazioni ci sono già gli organi preposti, e il ricavato, in caso di multe, va direttamente nelle tasche dei cittadini, e non al carrozziere di turno, come in questo caso.

M. P.