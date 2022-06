Scempio in piazza del Papa

TERMOLI. Continuano scempio e degrado davanti ai contenitori di raccolta degli abiti usati a Termoli.

Questa foto è stata scattata questa mattina in piazza del Papa, dove lo sfacelo è ricorrente.

Il problema consiste nel far capire alle persone comunque animate sicuramente di buone intenzioni nel voler donare a chi ha bisogno ma mentre fanno questo se vedono che un contenitore è pieno, visto che in città di contenitori simili, ce ne sono molti altri basta arrivarci… perché poi se si lasciano le buste fuori dai contenitori ecco che si assiste a scene di scempi simili, perché animali randagi ma anche senzatetto vedendo le buste a terra ne approfittano i primi pensando di trovarci cibo, i secondi qualche indumento da poter prendere e poi è normale che nessuno si prende la briga di rimettere in ordine le buste in cui si è rovistato.