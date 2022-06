Smarrito portachiavi con valore affettivo

TERMOLI. «Salve, volevo denunciare la perdita di un oggetto per me molto significativo, si tratta di un regalo della prima comunione, è un portachiavi con il cavallino rampante della Ferrari. Vi allego foto e numero in caso qualcuno lo trovasse. Cellulare 351.8609072».

Mattia Maiorino