L'era poco digitale

TERMOLI. Riceviamo una segnalazione da un turista, colonnine della sosta a pagamento non permettono in due degli impianti di pagare il ticket attraverso la carta e c'è il via vai per mettere le monetine, "sotto questo sole".

«Questa colonnina non ha mai permesso il pagamento con carte! Da una settimana neanche la seconda colonnina disponibile. Siamo al parcheggio a ridosso del Blutuff»

Galleria fotografica