Fontanella in piazzetta

TERMOLI. Il mistero della fontanella d’acqua.

Sembrerebbe un titolo per una bella storia, per un bel racconto, ma in realtà tutto è fuorché una favola. Nel nostro sopralluogo in città ci siamo imbattuti nella storica fontanella d’acqua presente in piazza insorti d’Ungheria. In molti si sono lamentati circa l’utilità della struttura, che in realtà è posta proprio al centro della piazza. Anche perché a detta loro, la fontana non è più funzionante da molti anni -nessuno l’ha riparata o addirittura tolta da quella postazione- c’è da chiedersi perché non si faccia niente per ridarle vita. Anche perché essendo non funzionante manca praticamente anche il rubinetto che prima erogava l’acqua e molti passanti spesso non vedendola ci sbattono addirittura contro.

La richiesta a gran voce è cercare la soluzione per questa storica fontanella, affinché possa nuovamente servire al suo scopo.

Galleria fotografica