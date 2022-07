Non derattizzando

TERMOLI. Il problema dei ratti durante la stagione estiva.

Torna a riproporsi così come per ogni estate il problema dei ratti in città. Abbiamo ricevuto questa fotografia e la segnalazione da un nostro lettore, che ha fatto presente di aver trovato durante una passeggiata un topolino.

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nel quartiere Sant’Alfonso -ma è facile da credere che ne siano interessati più quartieri della città- purtroppo è una tematica che abbiamo già affrontato più e più volte e che si ripropone prorompente ogni estate.

Nonostante siano già stati effettuati interventi di disinfestazione e derattizzazione sull’intero territorio comunale di Termoli, c’è da chiedersi perché questi ospiti indesiderati ancora si sentano liberi di girare per la città. In particolare per l’indecorosità che con la loro presenza attribuiscono al territorio e diventano incubo per i turisti che risalendo dal mare li trovano puntuali dinanzi a loro.