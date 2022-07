Leo Grassi va di corsa

SAN MARTINO IN PENSILIS. Leo Grassi, sanmartinese classe 2007, ha debuttato nei 3000 metri su strada a Macerata: la gara regionale, disputata lo scorso 16 luglio, ha visto Leo protagonista molisano assoluto, in quanto era l'unico portabandiera della nostra regione, piazzandosi con un ottavo posto assoluto.

La gara ha visto un'ampia partecipazione di cadetti provenienti da tutta Italia tranne il Molise che ha visto trionfare Leo come singolo atleta. Accompagnato dal suo allenatore e mentore, il tecnico Asa Giulio Simpatico, Leo Grassi è riuscito a imporsi in una corsa tutt'altro che semplice: grazie alla sua caparbietà, il giovane atleta è riuscito a tagliare il traguardo in soli dieci minuti.

Si tratta dell'ultimo successo, solo in ordine di tempo, per Leo che già si era imposto nella 2,5km cadetti corsa campestre di Larino divenendo poi campione regionale di atletica.