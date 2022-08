Tradizioni religiose e presenze politiche

TERMOLI. “Buonasera, vi chiedo cortese ospitalità per questo breve commento a margine dei servizi sulla festività del patrono di Termoli.

Anche quest’anno, purtroppo, è dato constatare come in occasione di un evento religioso - che vanta una tradizione secolare - ci siano alcuni fedeli che, parafrasando un noto Autore, appaiono più fedeli degli altri. Si tratta di esponenti politici - di varia appartenenza - che attirano l’attenzione anche in un’occasione nella quale dovrebbero rimanere anonimi. Forse non è colpa loro e neppure si può pretendere che si astengano dal partecipare ma una maggiore dose di sobrietà sarebbe opportuna ed auspicabile, perché, in fondo, darebbe la misura di quanto i tempi siano cambiati rispetto a quelli nei quali la religione e la politica - intesa quest’ultima come simbolismo del potere - si sovrapponevano in modo del tutto improprio, dando appunto l’idea che anche il ‘fatto religioso’ era un ‘fatto politico’. Grazie dell’eventuale pubblicazione".

Stefano Di Lena