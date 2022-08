I paletti del lungomare: c'è un'ordinanza regionale

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una rettifica riguardante la notizia sull'abuso e occupazione della spiaggia libera.

https://www.termolionline.it/news/inviati-speciali/1102671/abuso-e-occupazione-della-spiaggia-libera

«Per quanto riguarda la balneazione c'è un'ordinanza regionale che consente alle case l'installazione dei paletti. Questo per quanto riguarda le abitazioni prospicienti alla spiaggia. Quindi, parlare di abuso e occupazione della spiaggia si rivela un fuoco di paglia. I paletti non andrebbero messi dove la spiaggia è del tutto libera, dove non ci sono abitazioni o ingressi ma capita che la gente lasci le proprie cose lì, occupando la spiaggia. Tutto il resto, invece, è consentito dalla Regione anche per quanto riguarda la questione Covid»