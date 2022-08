Dipendenti Amazon e affitti annuali

TERMOLI. «Informazione per la struttura Amazon di San Salvo. Oramai è noto a tutti che l'avvio della struttura sta portando risorse e lavoro in Abruzzo ma anche per il vicino Molise. Il problema è che San Salvo e Vasto sono zone di mare e quindi il dipendente assunto in Amazon non trova affitti annuali. Ricordiamo a tutti però che ci sono paesi nel circondario che con pochi chilometri si può raggiungere il posto di lavoro. Dalla parte molisana l'entroterra offre affitti vantaggiosi ma anche case o appartamenti in vendita. A breve verrà asfaltata la strada di bonifica che porta a Montenero, Montecilfone, Palata ecc. Apriamo l'orizzonte così facendo daremo la possibilità anche ai piccoli paesi di crescere e di costruire una nuova opportunità per tanti».