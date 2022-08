Ancora disguidi sul ponte della Tangenziale nord

TERMOLI. «Buongiorno, sono passati parecchi mesi dall'inizio dei lavori sul ponte all'entrata di Termoli. Ieri nel percorrerla, ho notato le transenne, se le possiamo chiamare così, fatte di legno buttate giù dal vento. Oltre che essere pericoloso mi chiedo: è possibile che in 3 mesi non è stato fatto nemmeno il 2% del lavoro previsto? Perché non è presente un cartello di inizio e fine lavori? Perché creare disagio a gente che percorre quella strada tutti i giorni per recarsi a lavoro e vedere tutto all'abbandono?».

