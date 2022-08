Se fossimo responsabili ci sarebbe meno degrado

TERMOLI. «Buongiorno. Inerente al servizio sulla scalinata di via Nino Bixio di Termoli ripulita e lavata dalla Rieco, voglio esternare il mio pensiero. Bene: pertinenti e legittime lamentele e critiche, ma sarebbe anche pertinente e legittimo ammettere che se noi esseri umani fossimo più educati e responsabili ci sarebbe meno bisogno di lamentarsi e criticare, ma soprattutto ci sarebbe meno degrado e olezzo in via Nino Bixio come in altri luoghi della nostra Termoli. Grazie. Buona giornata». Pina.