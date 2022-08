Parcheggi alternativi

TERMOLI. «È pur vero che aiuola ormai è andata, però parcheggiarci sopra non lo vedo giusto. Aiuola davanti al nuovo mercatino di via Montecarlo, anche le aiuole giù al lungomare Colombo soffrono di questi parcheggi selvaggi. Per non parlare poi sempre del lungomare nord ai parcheggi vicino al Modenese, da vari giorni vi è un paninaro con il furgone e tavolini vari che ha occupato 4/5 posti auto segnalati in bianco. Non vi sono controlli».