Opinioni di villeggiatura

CAMPOMARINO. Il dibattito sull'estate al Lido è molto animato: «In merito all'articolo sul degrado e sul disinteresse atavico dell'Amministrazione comunale del luogo, sarebbe opportuno che pubblicaste qual è l'opinione di coloro che vengono a villeggiare in questo luogo perché sono proprietari di abitazioni.

Purtroppo, in particolar modo quest'anno, non è stato fatto proprio niente per migliorare la situazione. Ci sembra di stare in un paese del terzo mondo, con tutto rispetto anche per questa parte del Mondo. Sarebbe proprio opportuno che si desse una svolta significativa al tutto. Ringrazio in anticipo la redazione se dà voce ed aiuto a chi viene preso in giro da anni».

A. U.