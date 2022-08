Istrici e non solo: istruzioni per l'uso

TERMOLI. «A proposito dell'istrice trovato in spiaggia. In questi casi si telefona alla Capitaneria di porto che è l'ente che ha la competernza sul demanio marittimo. La Capitaneria se non ha i mezzi per prelevare la carcassa demanderà al Comune di competenza l'onere del prelievo.

C'è un indirizzo email che spiega tutto a seconda dell'animale e dà gli indirizzi su tutto il territorio nazionale: animaliferiti.lipu.it.

Purtroppo, da anni ormai, in Molise non c'è più il centro recupero di Casacalenda per cui bisogna andare fuori regione. Qualcuno si lamenta degli "animalisti", come vengono chiamati da persone ignoranti, perchè non intervengono. Ci sono i veterinari specializzati in animali selvatici che solo loro possono intervenire e comunque per fondare un centro recupero ci vogliono competenze specifiche, autorizzazioni e parecchi soldi. I volontari potranno a quel punto fare da supporto al centro».