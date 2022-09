Tac urgente: disponibilità aprile 2023

TERMOLI. «Salve non so con chi arrabbiarmi, per cui scrivo a voi per far sapere che nel Molise puoi morire di sanità tranquillamente. Ho chiamato il servizio sanitario regionale per prenotare una tac abbastanza urgente e queste sono le date: ottobre 2022 (Gemelli di Campobasso) e il 20 aprile 2023 a Termoli.

Le strutture private convenzionate hanno date di prenotazione verso la fine di ottobre, però a pagamento, fanno le analisi anche subito. Speriamo che qualcosa a fine settembre cambi altrimenti non so come si potrà andare avanti. Buona giornata».