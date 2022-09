"Il Molise dalla A alla Z. 55 motivi per scegliere la regione che non esiste"

TERMOLI. "Il Molise dalla A alla Z. 55 motivi per scegliere la regione che non esiste" di Erica Lorenzini (Giaconi Editore) inizia il suo tour nel Molise.

Il libro raccoglie esperienze e consigli di viaggio di una viaggiatrice ‘non molisana’ innamorata di questa regione e della sua cultura.

"Preparatevi a vivere mille emozioni, perché la seconda Regione più piccola d’Italia ha la capacità di far sentire ogni viaggiatore un esploratore alla scoperta di bellezze inaspettate. Prendendo in prestito le lettere dell’alfabeto e con la guida di chi ama questa terra da quanto è venuto al mondo ho raccolto 55 motivi e descritto 4 itinerari tematici per visitare questo angolo d’Italia, che non è Puglia e neanche Abruzzo, è il Molise".

Il libro verrà presentato sabato 17 settembre alle ore 18 in Piazza Duomo a Termoli.

La guida turistica vanta la prestigiosa prefazione della giornalista Rai Felicita Pistilli.

L'autrice Erica Lorenzini si occupa di marketing e comunicazione: condividere le informazioni è il suo mestiere. Ha viaggiato in giro per il mondo visitando più di 40 paesi, poi ad un certo punto ha scoperto il Molise (e ha trovato l’amore).

Ha deciso di raccontarlo e di far scoprire una regione sorprendente. "Il Molise dalla A alla Z" è già disponibile sul sito dell’editore (www.giaconieditore.com).

