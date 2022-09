Via Corsica troppo buia

TERMOLI. Nuova segnalazione sul buio che avvolge via Corsica: «Cosa dobbiamo aspettare altri morti su strada dovuti alla scarsa illuminazione? Ho paura ogni volta che percorro via Corsica, è scarsamente illuminata, se poni una lampada all’altezza di un terzo piano è impossibile che illumina (le nuove lampade a led sono state poste sui vecchi pali) per non parlare sui due viadotti».