Alberi troppi secchi

TERMOLI. «Siamo su via Corsica e alcuni proprietari non provvedono alla potatura e, addirittura alla rimozione di 3 alberi visibilmente secchi. Mettendo a rischio i clienti della mia attività oltre a danni alle auto esposte ma anche alle auto e persone che transitano su via Corsica. Confido adesso nell'interessamento dell'ufficio Ambiente del comune di Termoli. Scrivere è doveroso, affinché si possano sensibilizzare i proprietari ma anche gli organi di competenza al fine di sollecitare e pretendere la manutenzione di questi alberi prima che magari succeda qualche danno serio a persone. Ancora grazie».

