Prelevano e portano via due gatti dalla colona felina, l'appello

TERMOLI. «Ieri mattina a Termoli, tra le 9 e le 13, nei pressi di via Martiri della Resistenza non indico il luogo preciso per evitare vadano malintenzionati dato che ci sono altri gatti, sono stati prelevati due gattini bianchi e tigrati presso una mia colonia felina. I gattini hanno 3 mesi e non possono stare in strada né piani alti o campagne. Hanno lasciato un biglietto molto scolastico scrivendo che hanno preso i gattini senza lasciare altre informazioni. Sono disperata. Allego foto del biglietto vorrei rintracciare il responsabile per avere notizie dei 2 gattini».