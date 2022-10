Autobus in "sosta" forzata

TERMOLI. Zona stazione a Termoli, uscire dal capolinea di piazza Garibaldi per gli autobus Gtm all'ora di uscita da scuola è un calvario. Due le "circolari" rimaste bloccate a causa di vetture in sosta selvaggia. Vai coi colpi di clacson e l'ingorgo si sblocca (ma non è l'auto nera in primo piano, bensì quelle che si scorgono dietro).