Se sei di Campomarino... apprezzi i gemelli diversi

CAMPOMARINO. L'attivismo dei gemelli diversi Gianfranco e Massimiliano Ciavarella non passa di certo inosservato agli occhi di chi abita a Campomarino (e non solo).

«Sono gli amministratori del gruppo su Facebook "Sei di Campomarino se..." una pagina Facebook dove ognuno posta ciò che vuole, sotto la loro approvazione. A Natale, sono 3 anni, che organizzano una tombolata, gratuita, dove i premi sono messi in palio, dai commercianti del paese e dintorni, tutto per divertimento! Sono da ammirare... per il divertimento che ci fanno fare... anche durante il lockdown, ci hanno fatto divertire! Quindi voglio dirli grazie mille per la disponibilità, pazienza e tanto divertimento che ci fanno passare... Grazie mille da Salvo, Adua e il piccolo Vito».

