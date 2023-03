Lavori Acea in via del Molinello e dintorni

TERMOLI. La società Acea Molise Srl comunica che, mercoledì 15 marzo dalle ore 8:30 alle 13, salvo imprevisti, interromperà l'erogazione dell'acqua per l'effettuazione di lavori sulla rete idrica.

Le vie interessate sono: via del Molinello dal civico 1 a 75 e dal 2 al 74; via Sardegna, via Corsica 1, via Caduti sul lavoro, via De Gasperi, via De Nicola, via Sturzo e via De Sanctis dal numero 2 al 78 e dall'1 al 19.

La società Acea Molise si scusa per i disagi.