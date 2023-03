«Tre grossi pastori tedeschi»

Ieri sera, verso le 22, camminando per viale Trieste all'altezza del liceo scientifico mi sono improvvisamente venuti incontro, correndo, 3 grossi pastori tedeschi provenienti dal vecchio ospedale. Uno di loro mi ha pure abbaiato contro. Sono rimasto immobile, pietrificato. Poi, per fortuna, si sono diretti sul manto stradale a quell'ora deserto e successivamente sono andati nei giardinetti delle abitazioni di fronte. Mi domando cosa stessero facendo 3 cani così grossi da soli per la città... Se avessero incontrato dei bambini invece del sottoscritto sarebbe potuto succedere di peggio.

M. M.