#ricomincio da tre

TERMOLI. Ora abita a Termoli, ma la passione per i colori azzurri non è affatto scemata. Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di Elvira Costagliola, dopo la conquista del terzo scudetto del Napoli calcio, dedicata ai figli Luigi, Nicola e Carmen.

«Sono cresciuta a pane e pallone in una città dove il calcio è “l’unica vera fede” e tra sacro e profano quando la l’arbitro fischia l’inizio della partita tutte le cose brutte scompaiono e comincia la passione di un popolo che sa affidarsi a San Gennaro o a Gesù Cristo in persona pur di vedere una ricca vittoria. Magari contro lo strapotere di qualche blasonato club del nord. Mi sembra di respirare ancora la polvere dei vari stadi dove guardavo da bambina le partite del mio papà che mi ha trasmesso l'amore e la passione per il calcio. Ho vissuto lo scudetto vinto a diciassette anni e poi quello a venti. Tutti uniti in un azzurro come il cielo e il mare di questa città... le sfilate di bandiere, i cori, la gioia... che solo chi ha il cuore napoletano può capire, solo chi ama davvero questa maglia può provare.

Un’emozione che ti sale dai piedi e ti arriva dritta al cuore, un'emozione che si tramanda di generazione in generazione. Oggi sto rivivendo la stessa identica emozione ma quadruplicata perché la rivedo negli occhi dei miei figli e la loro gioia mi fa capire quanto io sia stata brava a trasmettergli l'amore per questa squadra e questa città. Hanno imparato a non ascoltare le famose "canzoncine" sul Vesuvio con cui spesso a scuola venivano presi in giro; a farsi scivolare di dosso gli sfottò con la fatidica frase: “Tanto non vincerete mai".

Contro tutto e tutti. Oltre ogni pregiudizio, oltre ogni ingiustizia e cattiveria. Se si perde o se si vince il Napoli si ama: sempre, ovunque e comunque. Oggi la mia felicità mi fa mettere da parte i problemi e sento addosso di nuovo vent'anni; scusate se è poco ma voglio godermi tutto questo guardando i miei figli abbracciarsi e piangere di gioia perché finalmente si è avverato il sogno che avevano nel cuore: Napoli è tornato campione.

#echevodicafà

#scusateilritardo

#ricominciodatre».