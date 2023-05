Maria Mascolo campionessa italiana di Triple Mix

SAN MARTINO IN PENSILIS. È tornata da Bolzano, dove erano in programma i campionati italiani di freccette (Dart), con una splendida vittoria nella categoria "Triple Mix 501", Parliamo di Maria Mascolo, che rappresentava il team "Bar della Vittoria" di San Martino in Pensilis. Ha gareggiato assieme alla coppia Antonino Mancini e Bruno Aliu (Asd Only Games), portando a casa il trofeo.